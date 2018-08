Formazione Borussia Dortmund 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Leggere il nome Borussia Dortmund fa subito venire voglia di Champions League. La tradizione, maturata soprattutto negli anni ’90, ha fatto sì che i gialloneri godano di un importantissimo credito nel panorama del calcio internazionale. Jurgen Klopp e il Borussia dei vari Lewandowski, Gotze, Sahin e Kagawa era riuscito a mettere timore a tutta Europa. Sfiorando un trofeo sfumato soltanto per mano del Bayern Monaco. L’ombra del gol di Robben è ancora molto ingombrante in Westfalia. E si percepisce soprattutto nella massima competizione europea: c’è stato un ridimensionamento della rosa, decisamente più debole dopo le illustri partenze dei mesi scorsi di Dembelè prima e di Aubameyang poi. Ma ora ci sono tante scommesse interessanti, che il nuovo tecnico Favre vuole vincere (e uno che a Nizza ci è riuscito con Balotelli può davvero fare la differenza). Davanti c’è Paco Alcacer, appena arrivato dal Barcellona. Mentre la vera crescita esponenziale si attende da Pulisic, altro giocatore pronto a spiccare il volo. E poi c’è Witsel: l’anno e mezzo in Cina lo aveva stufato e così è tornato in Europa, ripartendo dal Borussia Dortmund. Ora resta da capire se è ancora il centrocampista per il quale la Juventus aveva perso la testa.

LA STELLA: Christian Pulisic – Classe ’98 e con un talento semplicemente smisurato. Ora è diventato fondamentale, titolarissimo, intoccabile. Ha le accelerazioni palla al piede nel sangue e anche la fame di poter essere considerato un fenomeno di fama mondiale. Alcacer attende palloni d’oro da lui.

L’ALLENATORE: Lucien Favre – A Nizza lo hanno ritenuto un uomo alla stregua di un santone. Motivo per cui il Borussia Dortmund ha deciso di puntare su di lui. è esperto, ha esperienza internazionale ed è l’uomo giusto per lavorare con i giovani. Si attendono sorprese.

Formazione Borussia Dortmund 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Burki, Hitz, Oelschlagel

DIFENSORI – Akanji, Diallo, Guerreiro, Hakimi, Piszczek, Schmelzer, Toljan, Toprak, Zagadou

CENTROCAMPISTI – Burnic, Dahoud, Delaney, S. Gomez, Gotze, Kagawa, Sahin, Rode, Weigl, Witsel

ATTACCANTI – Alcacer, Isak, Larsen, Philipp, Pulisic, Reus, Sancho, Wolf

ALLENATORE: Lucien Favre

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Burki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Dahoud, Witsel, Delaney; Reus, Alcacer, Pulisic. Allenatore: Favre.