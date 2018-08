Formazione Cska Mosca 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Il calcio russo è in crescita. Lo hanno dimostrato gli ultimi Mondiali casalinghi, appuntamento nel quale la formazione guidata dal condottiero Cercesov non ha fallito, anzi. Si è fatta strada nella rassegna iridata trascinata da un blocco notevole di giocatori del Cska Mosca, la squadra che nell’ultimo decennio in compagnia dello Zenit ha fatto le fortune del pallone nazionale. In Champions League, nonostante nel girone ci siano Roma e Real Madrid, può comunque dare del filo da torcere a tutti. Soprattutto in casa, un luogo in cui il freddo vince sullo spettacolo. E spesso finisce per mettere in crisi anche le corazzate. In porta c’è l’eroe nazionale Akinfeev: con i rigori parati alla Spagna agli ottavi di finale ha in parte sovrastimato una carriera contraddistinta da tanti errori di troppo, soprattutto nei più importanti appuntamenti europei. In difesa spicca Mario Fernandes, mentre la vera incognita riguarda la linea mediana del campo: la partenza del genio Golovin, approdato al Monaco, non è stata adeguatamente rimpiazzata da un giocatore di pari livello.

LA STELLA: Mario Fernandes – Il suo contachilometri, ai Mondiali, ad un certo punto si è inceppato. Ha macinato chilometri con qualità eccelsa e ora vuole diventare un punto di riferimento per il calcio russo anche nel palcoscenico della Champions League. E c’è da scommettere che, uno così, possa farcela senza problemi.

L’ALLENATORE: Viktor Goncharenko – Il fatto di non aver vinto il campionato, sollevato al cielo dalla Lokomotiv Mosca, è una macchia piuttosto evidente. Ma il giovanissimo ex difensore bielorusso (ha 41 anni) ha tutte le carte in regola per farsi notare in Europa: in patria è forse il prospetto più interessante nel panorama degli allenatori.

Formazione Cska Mosca 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Akinfeev, Pomazun

DIFENSORI – Becao, Chernov, Magnusson, Mario Fernandes, Nabatkin, Schennikov, Vasin

CENTROCAMPISTI – Akhmetov, Bijol, Bistrovic, Dzagoev, Efremov, Gordyuschenko, Khosonov, Kuchaev, Makarov, Vlasic

ATTACCANTI – Chalov, Hernandez, Zhamaletdinov

ALLENATORE: Viktor Goncharenko

CSKA MOSCA (3-5-2): Akinfeev; Chernov, Becao, Magnusson; Mario Fernandes, Akhmetov, Bijol, Vlasic, Efremov; Zhamaletdinov, Hernandez. Allenatore: Goncharenko.