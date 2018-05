Formazione Iran 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Carlos Queiroz

Essere nel girone di Portogallo e Spagna certo non è rassicurante. Ma almeno l’Iran proverà a tenere testa alla Tunisia, avversario più o meno di pari livello. Il tasso tecnico della nazionale guidata dal portoghese Queiroz, però, non è particolarmente elevato. Anche perché Ali Karimi inizia ad essere in età avanzata e in Europa ci sono poche tracce di giocatori iraniani di livello. Attenzione, però, al bomber: Azmoun, del Rubin Kazan, potrebbe essere la grande sorpresa di un girone che, per l’Iran, è praticamente proibitivo.

LEGGI ANCHE: FANTAMONDIALE 2018: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Ct Iran: Carlos Queiroz

Bastasse il curriculum per fare un buon mondiale Carlos Queiroz sarebbe certamente avvantaggiato rispetto a tanti altri. Ha allenato il Real Madrid, il Portogallo ed è anche passato da Manchester come vice di Sir Alex Ferguson. Il 4 aprile 2011 divenne ufficiale la sua nomina a commissario tecnico della nazionale iraniana. Firmò un contratto di quattro anni e mezzo. Riuscì a qualificarsi con largo anticipo per il Mondiale 2014, in cui debuttò con un pareggio contro la Nigeria, per poi perdere contro Argentina e Bosnia, non riuscendo quindi a superare il primo turno.

Formazione Iran 2018: i titolari ai Mondiali

IRAN (4-3-3): Beiranvand; Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Karimi, Ezatolahi, Shojaei; Jahanbakhsh, Azmoun, Taremi. Commissario tecnico: Carlos Queiroz.

Convocati Iran 2018: la rosa di Queiroz

Portieri: Beiranvand (Persepolis), Mazaheri (Zob Ahan Esfahan), Hosseini (Esteghlal), Abedzadeh (Maritimo)

Difensori: Hosseini (Persepolis), Beitashour (Los Angeles FC), Rezaeian (Oostende), Ghafouri (Esteghlal), Khanzadeh (Padideh), Ansari (Persepolis), Mohammadi (Akhmat), Montazeri (Esteghlal), Aghaei (Sepahan), Noorafkan (Esteghlal), Pouraliganji (Al-Sadd), Hosseini (Esteghlal), Cheshmi (Esteghlal)

Centrocampisti: Shojaei (AEK Atene), Ezatolahi (Amkar Perm), Ghoddos (Ostersund), Dejagah (Nottingham Forest), Abdollahzadeh (Foolad), Ebrahimi (Esteghlal), Torabi (Iran Saipa), Rafiei (Al-Khor), Hajsafi (Olympiacos), Karimi (Sepahan), Gholizadeh (Saipa), Amiri (Persepolis)

Attaccanti: Ansarifard (Olympiacos), Azmoun (Rubin Kazan), Ghoochannejhad (Heerenveen), Jahanbakhsh (AZ), Taremi (Al-Gharafa), Rezaei (Charleroi)

Commissario tecnico: Carlos Queiroz