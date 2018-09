Formazione Lione 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Dal 2015 sulla panchina del Lione siede Bruno Genesio, vecchio centrocampista francese. Un’altra stagione alla guida dei biancoblu dove le ambizioni in Ligue 1 cozzeranno gioco forza coi milioni del Paris Saint-Germain e dove in Europa l’obiettivo è mettere in luce i migliori talenti. Come insegna la storia del Lione. Che fioccano da anni e anni nel club di Jean-Michel Aulas, anche se l’addio di Mariano Diaz destinazione Spagna apre una voragine nell’attacco dell’OL. Nell’ultima uscita in Ligue 1 è stato Memphis Depay a giocare al posto del dominicano, Nabil Fekir è stato invece blindato davanti a richieste faraoniche dall’Inghilterra e sarà lui il capitano della formazione francese ed esterno del tridente con uno tra Bertrand Traorè e Martin Terrier sull’altro out. Un 4-3-3 classico che può contare anche dell’acquisto a tutti gli effetti di Tanguy Ndombelé dall’Amiens, dietro Genesio ha avuto rinforzi col terzino Leo Dubois dal Nantes e Jason Denayer dal Manchester City.

LA STELLA: Nabil Fekir – Talento cristallino, mancino in grado di inventare ed illuminare lo Stade de Gerland, la casa dell’Olympique Lione: è questa la descrizione di uno dei migliori prospetti del calcio francese, Nabil Fekir. Nato a Lione il 18 luglio 1993, Nabil, nasce e cresce come giocatore nelle giovanili del FC Vaulx-en-Velin dove viene notato dagli osservatori dell’OL: con la stessa squadra di Lione esordisce in Ligue 1. Dimostra subito grande personalità ed una classe davvero importante con un mancino davvero illuminante. In grado di giocare sia come attaccante esterno a sinistra e trequartista ma anche come seconda punta, è un centrocampista offensivo molto duttile: non è molto dotato fisicamente e proprio per questo motivo fu scartato dalle giovanili del Lione, ma riesce ad abbinare una sopraffina tecnica con una grande velocità di esecuzione e soprattutto un carattere molto tenace. Si fa notare non soltanto per le sue giocate offensive, è devastante in campo aperto, ma anche per l’abnegazione difensiva.

L’ALLENATORE: Bruno Genesio – Il 24 dicembre 2015 è stato nominato allenatore dell’Olympique Lione, dopo essere stato per quattro anni vice-allenatore. Nella prima stagione riesce a raggiungere il secondo posto con una giornata di anticipo, battendo proprio nella penultima partita i rivali del Monaco. Nella stagione 2016-2017 non riesce a superare la fase a gironi della Champions League, terminando al terzo posto, dietro alla Juventus e al Siviglia. Ora l’allenatore francese vorrà sicuramente arricchire il palmares da tecnico che fino a questo momento conta zero titoli conquistati.

Rosa Lione 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Gorgelin, Lopes, Racioppi

DIFENSORI – Denayer, Dubois, Marcal, Marcelo, Mendy, Morel, Rafael, Solet Bornawoko, Tete, Yanga Mbiwa

CENTROCAMPISTI – Aouar, Diop Guete, Ferri, Martins Pereira, Ndombele, Tousart

ATTACCANTI – Cornet, Depay, Fekir, Gouiri, Terrier, Traorè

ALLENATORE: Bruno Genesio

LIONE (4-3-1-2): Lopes; Dubois, Marcelo, Morel, Mendy; Ndombelè, Tousart, Aouar; Depay; Traorè, Fekir. Allenatore: Genesio.