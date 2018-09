Formazione Lokomotiv Mosca 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Era l’avversaria più desiderata. Quella più ambita da tutte le fasce del sorteggio, in virtù del titolo di campione di Russia. L’ inizio di stagione della Lokomotiv Mosca è stato però zoppicante: già -7 dallo Zenit capolista, quinto posto con due vittorie, due pareggi e due ko. Il mercato, comunque, ha portato rinforzi importanti a Yuri Semin per il suo 4-2-3-1: in mediana a far da schermo davanti alla retroguardia c’è Grzegorz Krychowiak dal PSG, in difesa invece Benedikt Howedes, che la Juventus non ha riscattato dallo Schalke 04 e che formerà una coppia di profonda esperienza con Vedran Corluka. Una rosa con una media età molto alta, quella più ‘vecchia’ della Champions League, dove tra i ‘baby’ ci sono i ventitreenni Miranchuk, gemelli del centrocampo e della trequarti della Loko e della Russia.

LA STELLA: Grzegorz Krychowiak – Cercatissimo dalla Roma nelle ultime sessioni di mercato, Grzegorz Krychowiak è volato a Mosca, sponda Lokomotiv. Giocatore di sostanza, con buona stazza fisica, il polacco è un mediano che fa della lotta e del recupero palla il suo punto di forza. Abile nel gioco aereo è dotato anche di una discreta tecnica e di un buon tiro dalla distanza (destro naturale), inoltre in qualche sporadica occasione può essere impiegato come difensore centrale. Con tanta esperienza alle spalle, il centrocampista potrà sicuramente aiutare i suoi compagni più giovani a districarsi in un cammino difficile come quello della Champions League.

L’ALLENATORE: Yuri Semin– Nell’ultima stagione che ha visto trionfare in campionato la Lokomotiv Mosca, Semin è riuscito a dare davvero una sua impronta alla squadra, valorizzando al massimo il materiale, non di primissimo piano, che aveva a propria disposizione. La “Loko” da lui plasmata è una formazione solida, compatta, micidiale in contropiede, ma che dispone anche di una notevole dose di talento sulla trequarti. I meriti di Semin non si fermano qui: ha lanciato diversi giovani promettenti del vivaio (Barinov, Anton Miranchuk – che sembra bravo quasi quanto il più noto gemello Alexey – e Lysov), ha rivitalizzato Manuel Fernandes e Farfán, ha ridato stimoli a Igor Denisov, si è inventato Ignatjev terzino di spinta, ha trasformato Kverkvelia in un centrale difensivo affidabile e, più in generale, ha reso la Lokomotiv una squadra duttile dal punto di vista tattico, in grado di interpretare più moduli nel corso della stessa gara.

Rosa Lokomotiv Mosca 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Kochenkov, Marinato, Medvedev

DIFENSORI – Corluka, Denisov, Howedes, Idowu, Kverkvelia, Rotenberg

CENTROCAMPISTI – Barinov, Denisov, Farfan, Ignatyev, Kolomeytsev, Krychowiak, Manuel Fernandes, Mikhalik, Miranchuk, Rybus, Tarasov, Zhemaletdinov

ATTACCANTI – Eder, Galadzhan, Lysov, Smolov

ALLENATORE: Jurij Semin

LOKOMOTIV MOSCA (4-2-3-1): Marinato; Rybus, Kverkvelia, Corluka, Lysov; Denisov, Krychowiak; Miranchuk, Farfan, Manuel Fernandes; Smolov. Allenatore: Semin.