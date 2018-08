Formazione Psv 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Liquidato senza grosse difficoltà lo scoglio Bate Borisov, il Psv Eindovhen si affida al talento e all’esplosività di Lozano. Il capocannoniere dell’ultima Eredivisie è il giocatore più talentuoso della formazione del neo allenatore del PSV Eindhoven, Mark van Bommel, successore di Philip Cocu. Da leggenda a leggenda, il mercato ha registrato addii pesanti tra le fila degli olandesi come quelli dei terzini titolari: Santiago Arias al’Atletico Madrid, Joshua Brenet all’Hoffenheim. La colonia messicana, inoltre, si arricchisce col centrocampista Erick Gutierrez dal Pachuca ma è ovviamente l’attacco il reparto top del PSV Eindhoven con l’ariete e capitano Luuk de Jong al centro e il ventenne Steven Bergwijn sull’altra fascia. L’inizio stagionale, peraltro, è ben più che promettente con tre vittorie in tre gare, contro Utrecht, Fortuna Sittard e PEC Zwolle. Una formazione da non prendere sotto gamba.

LA STELLA: Hirving Lozano – Dalle parti di Pachuca e dintorni lo chiamano Chucky, che per corrispondenza fonetica ricorda un sanguinario personaggio creato dallo sceneggiatore americano Don Mancini. Hirving Lozano, però, per quanto ancora giovincello, non gioca più con i bambolotti, animati da una maledizione voodoo o meno, pur conservando sotto porta un istinto da serial killer. Il modus operandi è fra i più semplici e abusati su di un campo di calcio: atteggiamento sonnacchioso e di colpo uno scatto che lascia secchi. Talento cristallino made in Messico. L’ala sudamericana ha già stupito tutti al Mondiale di Russia, ma gli esperti lo tengono d’occhio già da parecchio tempo. Il calcio olandese ha svezzato i suoi sogni ed ora il giovane Hirving è pronto a prendersi l’Europa.

L’ALLENATORE: Mark Van Bommel– Storico volto del calcio olandese ed internazionale. L’olandese ha preso il posto di un’altra stella olandese come Cocu. Una chance importante capitata a Van Bommel, che sta provando a ripetersi da allenatore dopo una grande carriera da calciatore sia a livello di club che di Nazionale. L’ex centrocampista, dopo il ritiro, aveva iniziato già a lavorare con le nazionali giovani olandesi, ricoprendo il ruolo di assistente nell’under-17. Nel 2015, invece, è stato nominato vice allenatore della Nazionale dell’Arabia Saudita con Bert van Marwijk, mentre nel 2017 l’ingresso al PSV Eindhoven come allenatore della formazione under-19

Formazione Psv Eindhoven 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Zoet, Room, Van Osch

DIFENSORI – Isimat-Mirin, Schwaab, Viergever, Sainsbury, Angelino, Obispo, Dumfries

CENTROCAMPISTI – Hendrix, Thomas, Rosario, Digo, Pereiro, Ramselaar, Mauro Junior, Lundqvist

ATTACCANTI – Lozano, Bergwijn, Gakpo, De Jong, Romero, Malen

ALLENATORE: Mark van Bommel

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Tasende; Rosario, Hendrix, Pereiro; Bergwijn, De Jong, Lozano. Allenatore: Van Bommel.