FORMAZIONI Sassuolo Sampdoria: out Boga, c’è Leris

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: formazioni Sassuolo Sampdoria

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo e Sampdoria. Assenti nei neroverdi Bourabia, Rogerio, Gravillon e Magnanelli, mentre nella Samp non ci sarà Maroni. De Zerbi conferma il 4-3-1-2 lanciando Muldur dal 1° minuto sulla fascia e lasciando fuori Boga in avanti. Nella Sampdoria le sorprese sono due: in campo Jankto e Leris.

SASSUOLO (4-3-1-2) Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traorè; Berardi, Caputo

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Jankto, Ekdal, Vieira; Ramirez, Quagliarella, Leris. Allenatore: Eusebio Di Francesco