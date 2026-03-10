Formazioni ufficiali Atalanta Bayern Monaco, le scelte di Palladino e Kompany in vista della sfida di Champions League

Atalanta News
Le formazioni ufficiali Atalanta Bayern Monaco, match delle 21:00 e valido per l’andata degli ottavi di finale Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Palladino e Kompany:
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA BAYERN MONACO
ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Bernasconi; Hien; Kolasinac, Zappacosta; De Roon; Pasalic, Sulemana, Zalewski; Scamacca, Krstovic. All: Raffaele Palladino.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Upamecano; Tah; Stanisic; Laimer; Kimmich; Pavlovic; Luis Diaz; Olise; Gnabry; Jackson. All: Vincent Kompany.
