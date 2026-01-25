Atalanta News
Formazioni ufficiali Atalanta Parma, le scelte di Palladino e Cuesta per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Parma, gli schieramenti scelti da Palladino e Cuesta per la partita valida per la 22esima giornata
Le formazioni ufficiali Atalanta Parma, match delle 15:00 e valido per la 22esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Palladino e Cuesta:
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA PARMA
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. Allenatore: Raffaele Palladino.
PARMA (3-5-1-1): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Sorensen, Estevez, Keita, Britschgi; Bernabé, Benedyczak. Allenatore: Carlos Cuesta
