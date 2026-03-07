Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Udinese: le scelte di Palladino e Runjaic per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Udinese: le scelte di Palladino e Runjaic per il match di Serie A, valido per la 28ª giornata 2025/26
Il ricco programma del sabato valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A continua con l’intrigante sfida delle ore 18:00. A darsi battaglia sul prato della New Balance Arena saranno l’Atalanta, guidata da Raffaele Palladino e l’Udinese, allenata da Kosta Runjaic.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Le ambizioni della Dea e l’ombra del Bayern Monaco
Dopo aver raccolto un pareggio nella recente sfida di Coppa Italia contro la Lazio, i nerazzurri hanno l’assoluta necessità di portare a casa i tre punti in campionato per consolidare la propria classifica. Tuttavia, l’allenatore dovrà prestare massima attenzione alla gestione delle forze fisiche e mentali dei suoi giocatori: all’orizzonte, infatti, incombe la delicatissima ed epica sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma per martedì 10 marzo.
L’entusiasmo friulano dopo il tris alla Viola
Gli ospiti, al contrario, sbarcano a Bergamo spinti dalle ali dell’entusiasmo. La formazione bianconera arriva dalla convincente e rotonda vittoria ottenuta contro la Fiorentina. Un successo maturato grazie al tris inflitto dalla rete di Christian Kabasele, dal rigore trasformato con freddezza da Keinan Davis e dal sigillo nel recupero di Adam Buksa.
Le formazioni ufficiali del match
Di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per questa fondamentale sfida di campionato.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasimac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca.
UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...