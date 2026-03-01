Milan News
Formazioni ufficiali Cremonese Milan, le scelte di Nicola e Allegri per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Cremonese Milan: le scelte di Nicola e Allegri per la partita del 27° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Cremonese Milan per la sfida valevole per il 27° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Nicola e Allegri.
Le scelte ufficiali: le formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Luperto, Bianchetti; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri
