Formazioni ufficiali Fiorentina Milan, Vanoli sceglie Kean. Allegri punta su Fullkrug e Pulisic
Le formazioni ufficiali di Fiorentina Milan, match delle 15:00 e valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Vanoli e Allegri:
FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA MILAN
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri
