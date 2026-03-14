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Formazioni ufficiali Inter Atalanta: le scelte di Chivu e Palladino per il match di Serie A

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4 ore ago

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Formazioni ufficiali Inter Atalanta: le scelte di Chivu e Palladino per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Inter Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A 2025/26

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pašalić, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

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