Mondiali, Thomas Partey escluso dal Canada: salta l’esordio del Ghana. Il comunicato della FIFA

Mondiali, Thomas Partey salta l’esordio con il Ghana perché non ammesso in Canada. Il comunicato della FIFA

Inizio decisamente in salita per la nazionale del Ghana in vista del tanto atteso debutto ai Mondiali. La squadra africana, infatti, dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri fondamentali a centrocampo: Thomas Partey. L’ex calciatore dell’Arsenal non potrà prendere parte alla primissima partita del torneo a causa di un ostacolo di natura legale e burocratica che gli ha impedito di varcare i confini del paese ospitante.

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Il negato ingresso in Canada e i problemi legali

Secondo quanto riportato dal The Athletic, al centrocampista ghanese è stato ufficialmente negato l’ingresso in Canada. La motivazione alla base di questo divieto di transito risiede nelle stringenti normative locali in materia di immigrazione. Nello specifico, la regolamentazione presente sul sito web ufficiale del governo canadese stabilisce in maniera inequivocabile che “se hai commesso o sei stato condannato per un reato, potresti non essere ammesso in Canada”.

L’attuale situazione dell’atleta rientra in questa delicata casistica: Partey è stato incriminato ed è attualmente in attesa di affrontare il relativo processo, pur non essendo ancora stato formalmente condannato in via definitiva dalle autorità competenti.

L’esordio nel Gruppo L contro il Panama

La defezione forzata di Thomas Partey rappresenta una tegola pesantissima per il Ghana, inserito nel complicato Gruppo L della rassegna iridata. Il raggruppamento vede la presenza di avversari di assoluto livello internazionale come Inghilterra e Croazia, oltre al Panama. Sarà proprio contro la formazione panamense che la nazionale ghanese farà il suo esordio ufficiale nella competizione. Il calcio d’inizio della gara è fissato per giovedì 18 giugno, all’01:00 italiana.

La dichiarazione della FIFA sul caso Partey

La risonanza mediatica della vicenda ha richiesto un tempestivo e doveroso chiarimento da parte del massimo organo calcistico. Attraverso una dichiarazione ufficiale, è stata confermata l’assenza del calciatore, specificando i limiti d’azione dell’organizzazione sulle leggi nazionali:

“La FIFA può confermare che il giocatore Thomas Partey non sarà in grado di viaggiare dal Campo Base della squadra del Ghana a Boston, USA, al Canada per la loro prima partita contro il Panama mercoledì 17 giugno, poiché la sua domanda di visto è stata rifiutata dal governo canadese.”

Il testo prosegue chiarendo in modo definitivo la posizione dell’ente organizzatore rispetto alle autorità governative locali: “La FIFA non è coinvolta nei processi di immigrazione dei paesi ospitanti, inclusa l’istruttoria dei visti. Come per i precedenti eventi FIFA, il governo ospitante determina in ultima istanza chi riceve un visto ed è ammesso nel paese.”