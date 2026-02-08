Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Formazioni ufficiali Juventus Lazio: le scelte di Spalletti e Sarri

Published

45 minuti ago

on

By

Spalletti Cremonese Juve 1

Formazioni ufficiali Juventus Lazio: le scelte di Luciano Spalletti e Maurizio Sarri per la sfida della 24^ giornata di Serie A 2025/26

Il sipario sulla ventiquattresima giornata cala all’Allianz Stadium. La Juventus guidata da Luciano Spalletti ospita la Lazio dell’ex Maurizio Sarri in un posticipo cruciale. La Vecchia Signora è chiamata a rispondere al successo del Napoli per blindare la classifica, mentre i Biancocelesti cercano il colpaccio per rilanciare le ambizioni europee. All’andata i romani si imposero per 1-0 grazie alla rete del mediano Toma Basic contro l’allora gestione Tudor. Ecco le scelte ufficiali.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...
Change privacy settings
×