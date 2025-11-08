Formazioni ufficiali Lecce Verona, le scelte dei tecnici

Lecce News
Formazioni ufficiali Lecce Verona, le scelte dei due allenatori per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Lecce Verona, le scelte dei due tecnici per il match del Via del Mare delle 15: tutti gli aggiornamenti
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce Verona. Il match del Via del Mare in campo alle 15 è valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspari, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akrpo, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Via del Mare Lecce, partono ufficialmente i lavori di restyling dello stadio dei giallorossi! L’obiettivo è completare entro questa data. I dettagli
Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino di diverse big. Ecco la situazione attuale dei giallorossi
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...