 Formazioni ufficiali Lecce Verona, le scelte dei tecnici
Connect with us

Lecce News

Formazioni ufficiali Lecce Verona, le scelte dei due allenatori per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Coulibaly

Formazioni ufficiali Lecce Verona, le scelte dei due tecnici per il match del Via del Mare delle 15: tutti gli aggiornamenti

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce Verona. Il match del Via del Mare in campo alle 15 è valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspari, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akrpo, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Lecce News

Via del Mare Lecce, partono ufficialmente i lavori di restyling dello stadio dei giallorossi! L’obiettivo è completare entro questa data. I dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

8 Novembre 2025

By

viadelmare
Continue Reading

Lecce News

Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino di diverse big. Ecco la situazione attuale dei giallorossi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

17 ore ago

on

7 Novembre 2025

By

Progetto senza titolo 1
Continue Reading