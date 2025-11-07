 Formazioni ufficiali Pisa Cremonese, le scelte dei due tecnici per la sfida dell'undicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Pisa Cremonese, le scelte dei due tecnici per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A

2 minuti ago

Formazioni ufficiali Pisa Cremonese, le scelte dei due tecnici per il match dell’Arena Garibaldi delle 20.45: tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Pisa Cremonese. Il match dell’Arena Garibaldi in campo alle 20.45è valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Faye; Vazquez; Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

