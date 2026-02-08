Formazioni ufficiali Sassuolo Inter: le scelte di Grosso e Chivu per il match di Serie A, valido per la 24ª giornata 2025/26

L’attesa è finita. Tra pochi minuti il Sassuolo e l’Inter scenderanno in campo al Mapei Stadium per una sfida che promette scintille e indicazioni cruciali per la classifica di Serie A. Le distinte sono state consegnate e le scelte dei due tecnici, Fabio Grosso e Cristian Chivu, confermano la volontà di entrambe le squadre di giocare a viso aperto per ottenere l’intera posta in palio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le scelte di Chivu: difesa nuova e certezze davanti

L’Inter, guidata in panchina da Cristian Chivu, conferma il collaudato 3-5-2. Tra i pali c’è l’inamovibile Yann Sommer. In difesa Manuel Akanji guida il reparto insieme a Bisseck e ad Alessandro Bastoni. A centrocampo, qualità e quantità: in regia agirà il croato Sučić, affiancato dall’esperienza di Henrikh Mkhitaryan e dalla dinamicità di Piotr Zielinski. Sulle fasce corrono Luis Henrique a destra e l’insostituibile Federico Dimarco a sinistra. Davanti, la coppia dei sogni: il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

La risposta di Grosso: tridente e l’osservato speciale

In casa neroverde, Fabio Grosso risponde con un 4-3-3 offensivo. Gli occhi di tutti (soprattutto della dirigenza interista in tribuna) saranno puntati su Tarik Muharemovic: il giovane difensore centrale bosniaco, obiettivo di mercato proprio dell’Inter, parte titolare al centro della difesa accanto a Idzes. A centrocampo spicca la presenza del “veterano” Nemanja Matic, che dovrà dare equilibrio e protezione. In avanti, tridente di pura tecnica: capitan Domenico Berardi, supporterà l’ex di turno Andrea Pinamonti e la velocità di Armand Laurienté.

SASSUOLO (4-3-3): 49 Murić; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté.

A disposizione: 12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 23 Garcia, 24 Moro, 25 Coulibaly, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe.

Allenatore: Fabio Grosso

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sučić, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.