Serie A
Formazioni ufficiali Verona Genoa: le scelte di Sammarco e De Rossi
Formazioni ufficiali Verona Genoa: le scelte di Paolo Sammarco e Daniele De Rossi per il match del 29° turno di Serie A 2025/26
Alle 12:30 il Bentegodi ospita Verona e Genoa. I gialloblu cercano punti salvezza, mentre il Grifone punta a quota 33.
Nelle formazioni ufficiali i locali schierano Valentini in difesa e Frese quinto, confermando in avanti il tandem offensivo composto da Orban e Bowie.
Gli ospiti di De Rossi rispondono con Colombo ed Ekuban, riproponendo Messias come mezzala a centrocampo.
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Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Belghali, Sarr, Suslov, Lirola, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban.
A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorin, Baldanzi, Vitinha, Zatterstrom, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Cornet, Lafont.
Allenatore: Daniele De Rossi.