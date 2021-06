Roma, Totti ha rifiutato una proposta per tornare in giallorosso: i dettagli

Francesco Totti ha rifiutato il ruolo di ambasciatore della Roma: l’ex capitano ha declinato la proposta dei Friedkin

La Roma e Francesco Totti resteranno ancora separati: l’ex capitano e bandiera giallorossa ha rifiutato una proposta dalla società.

Come riporta Il Messaggero Totti vorrebbe tornare alla Roma con un ruolo operativo ma per ora i Friedkin gli avrebbero offerto soltanto una carica da ambasciatore e a Totti non interessa.