Dembelé: «Contento di essere tornato in Nazionale. Obiettivi? Riportare la Champions al Barcellona»

Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del suo ritorno in Nazionale e non solo. Le sue dichiarazioni:

«Mi rende felice. La scorsa stagione ho lavorato molto per tornare in Nazionale, ora sono contento di essere tornato in lista. Vincere la Champions con il Barcellona, voglio riportare il trofeo al club. Sono passati ormai sette anni da quando l’ha vinto per l’ultima volta. Sono rimasto anche per questo e a Xavi lo avevo detto già a dicembre. La mia volontà è sempre stata quella di stare al Barcellona».