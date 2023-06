Francia, il presidente della Federcalcio: «Mbappé deve restare qui»

Le parole di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, sul futuro di Kylian Mbappé con il PSG

PAROLE – «Tutti vogliono avere i migliori giocatori del loro campionato. Sono quelli che fanno sognare, che cambiano le partite. Dovrebbe restare?’. La mia risposta è più a lungo rimane in Francia, meglio è per il calcio francese. Ma non spetta a me, come presidente della Federcalcio francese, sostituirmi alla volontà di un giocatore».