Hugo Lloris, portiere della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna. Le sue dichiarazioni.

RABIOT – «Ci dispiace che non può giocare con noi, soprattutto vista la finale di domani. Ma non c’è altro da fare, il Covid è ancora presente, dobbiamo ancora prendere le precauzioni giuste per poter scendere in campo. Dobbiamo essere al meglio della forma».

RIMONTA COL BELGIO – «Contro il Belgio abbiamo dimostrato che possiamo rimontare una partita difficile, speriamo di avere l’approccio giusto per la gara di domani. Dovremo fare una grande prestazione. Giocano in un modo differente, ma cercheremo di dare tutto».

BENZEMA – «Dobbiamo ancora adattarci, con lui abbiamo fatto ottime prestazioni. Ha segnato molto, è molto importante per la nostra nazionale. Ma succede anche con il Real Madrid, è uno dei migliori giocatori del mondo. È davvero bello potersi allenare con lui, non molla mai ed è un esempio per i giovani».

MOTIVAZIONI – «È una finale, lo sappiamo e vogliamo dare tutto. Siamo contenti di aver raggiungere la finale, abbiamo tanta motivazione per affrontare questa grande squadra. Festeggiamenti? Prima pensiamo a giocare, poi vedremo».