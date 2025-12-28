Frattesi Inter, cosa c’è dietro le parole di Chivu sul centrocampista romano: la ricostruzione

Frattesi Inter, nessuna frizione con Chivu per il centrocampista romano. Ma semplicemente una condizione non ottimale

La vigilia della delicata sfida contro l’Atalanta ha riportato al centro dell’attenzione il caso Frattesi, uno dei temi più discussi in casa nerazzurra nelle ultime settimane. Le parole pronunciate da Cristian Chivu in conferenza stampa hanno acceso il dibattito, alimentando interrogativi sul motivo del ridotto impiego del centrocampista della Nazionale. Una frase enigmatica, quella del tecnico rumeno, che ha immediatamente fatto pensare a possibili tensioni interne o a questioni disciplinari mai emerse pubblicamente.

«Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti», ha dichiarato Chivu, lasciando spazio a interpretazioni e supposizioni. Tuttavia, secondo quanto ricostruito da Repubblica, dietro il caso Frattesi non ci sarebbero frizioni con l’allenatore né problemi comportamentali. La realtà sarebbe invece legata a una condizione fisica tutt’altro che ottimale.

Il quotidiano rivela come il bollettino medico relativo a Frattesi non sia mai stato aggiornato in modo dettagliato. Il centrocampista convivrebbe da tempo con una serie di fastidi fisici che ne limitano la brillantezza e la continuità, costringendo lo staff tecnico a una gestione prudente del suo minutaggio. Una situazione delicata, che spiega le scelte di Chivu e ridimensiona le voci di uno scontro interno allo spogliatoio.

Nonostante ciò, il tema Frattesi resta inevitabilmente intrecciato al calciomercato. Le difficoltà fisiche e lo scarso utilizzo hanno infatti riacceso le indiscrezioni sul futuro dell’ex Sassuolo. L’interesse della Juventus non è mai tramontato, ma nelle ultime ore sono tornate a circolare anche voci di un possibile trasferimento all’estero, con il Fenerbahçe pronto a inserirsi nella corsa.

Una cessione di Frattesi rappresenterebbe una scelta strategica per l’Inter. Dal punto di vista economico, permetterebbe al club di incassare risorse importanti da reinvestire sul mercato. In particolare, la dirigenza nerazzurra è chiamata a intervenire sulla fascia destra, reparto che necessita di rinforzi. L’obiettivo principale è diventato Marco Palestra, giovane talento di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari e profilo molto apprezzato per prospettiva e duttilità.

Il futuro di Frattesi, dunque, resta in bilico tra recupero fisico e scenari di mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrocampista potrà tornare protagonista in nerazzurro o se il suo percorso a Milano sia arrivato a un bivio decisivo.