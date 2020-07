Frey: «Vidal sarebbe un compromesso perfetto per Conte»

Sebastian Frey ha parlato ai microfoni di Sky Sport provando a individuare di cosa ha bisogno Conte per battagliare con la Juve

VIDAL- «Come età ci siamo, l’Inter per età media è una squadra che dovrebbe essere matura e competitiva. Anche quest’anno, però, qualcosa è andato storto e Antonio Conte lo sa. Lui prende l’esempio della Juve che però si porta dietro giocatori da anni e che ora dovrà cambiare, Conte deve rimodellare questa squadra ma all’Inter non c’è molto tempo e quindi servono soluzioni immediate. Arturo Vidal può essere un compromesso perfetto, perché è uno che può inserirsi subito senza che abbia bisogno di tempo».

HANDANOVIC – «Io credo che Samir abbia dimostrato tutto il suo rispetto per questa maglia, del resto gli è stata data la fascia da capitano. Si è rivelato un leader silenzioso, credo che nello spogliatoio sia rispettato da tutti pur essendo introverso. Gli errori capitano, lui comunque si sta rivelando decisivo per la stagione dell’Inter. Poi è giusto che il club guardi ad un suo sostituto ma non nell’immediato, con tranquillità».