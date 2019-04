Frosinone-Inter highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, i gialloblù di Marco Baroni affrontano i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti. Ciociari penultimi in classifica con 23 punti e reduci dalla vittoria di Firenze; meneghini (57) terzi e provenienti dal pareggio interno con l’Atalanta. Nella gara d’andata, successo interista a San Siro col risultato di 3-0. Adesso le due squadre tornano a sfidarsi: Frosinone per alimentare l’obiettivo salvezza, Inter per rafforzare il terzo posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 19′ pt Radja Nainggolan sblocca Frosinone-Inter! Il belga ha beffato Marco Sportiello con un gol di testa grazie all’ottimo cross di Danilo D’Ambrosio. 1-0 per i nerazzurri!

Al 36′ pt Perisic “ruba” il rigore a Icardi: il croato si presenta dagli undici metri e spiazza Sportiello con un tiro angolatissimo! Raddoppio nerazzurro.

Al 16′ st Cassata viene servito da Ciofani che raccoglie un pallone perso da Borja Valero. Il numero 24 esplode il tiro e trova un Handanovic poco attento, che non riesce a trattenere. 1-2 Frosinone!

Francesco Cassata with enough power on his strike and it squeaks by Samir Handanović to get Frosinone on the board. 2-1 Inter #tlnsoccer #FrosinoneInter #SerieA pic.twitter.com/IezxYKwnPG

— TLNTV (@TLNTV) April 14, 2019