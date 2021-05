Furia Juric a Sky: «Basta cagate, dovete portare rispetto». E se ne va

Juric nervosissimo ai microfoni di Sky Sport dopo il match pareggiato contro il Napoli: lo sfogo dell’allenatore del Verona

Ivan Juric nervosissimo ai microfoni di Sky Sport dopo il match pareggiato contro il Napoli. Il tecnico del Verona si è infuriato dopo la domanda del giornalista Massimo Ugolini: «Quanto è stato difficile motivare la squadra per fare questi novanta minuti, come non era riuscita a fare nelle altre partite?».

«Subito una grande cagata, devi portare rispetto. Guarda come ha giocato la squadra, questa è mancanza di rispetto. Non ci sto. La squadra ha dato sempre il massimo, questo comportamento in Italia è una vergogna». E poi lascia le telecamere.