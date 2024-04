Futuro Motta, l’agente: «Resta a Bologna? Non posso dirlo»

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato a Tmw Radio del futuro del tecnico del Bologna in vista della prossima stagione

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato a Tmw Radio del futuro del tecnico del Bologna in vista della prossima stagione. Le sue dichiarazioni:

FUTURO MOTTA – «Il discorso è semplice. Uno non si rende conto cosa sta facendo al Bologna oggi. La priorità di Motta davvero non è il suo futuro. Il vero interesse è il Bologna, c’è un ambiente incredibile e sente sulle sue spalle il peso di questa situazione incredibile. Rimarrà al Bologna? Non posso dirlo, perché non ho trattative con nessuno. La situazione delle big? La conferma di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen ha aperto per Liverpool e Bayern Monaco diverse candidature importanti. Così come il Barcellona. Sono tre panchine interessanti e molto ambite ora»