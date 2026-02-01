Gabbia svela: «Ecco cosa scelgo tra lo scudetto e il Mondiale. Il derby sarà spettacolare, gli attaccanti dell’Inter…». Le sue parole

Intervistato da Sport Mediaset, il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha parlato così affrontando diversi temi legati alla squadra rossonera, che martedì sfiderà il Bologna in campionato.

Risultatista o giochista? «Partiamo subito con il botto (ride, ndr). Vivo bene se vinciamo, quindi mi schiero dalla parte dei risultatisti».

Da 0 a 10 quanto credete nello scudetto? «Crediamo nel poter vincere tutte le partite da affrontare sapendo che ci sono anche gli avversari. Ti dico 10 perché credere in qualcosa di importante è bello. Siamo una squadra valida. Il 10 è per la volontà di vincere tutte le partite».

Meglio lo scudetto con il Milan o il Mondiale? «Non solo. Adesso sono qua, quindi lo scudetto con il Milan».

Quanto peserà questo derby? «3 punti. Partita importante che vale quanto le altre. Non è una finale che ti dà un titolo, ma una partita di campionato che ti darà 3 punti. Sarà uno spettacolo, bellissimo, ma varrà come una delle tante».

Quanto è importante il rinnovo di Maignan? «Tantissimo. Mike è il nostro capitano, leader. Siamo felicissimi di averlo con noi e ce lo godiamo fino in fondo».

Cosa ha cambiato nella vostra testa Allegri? «La qualità. Ha un carisma dove riesce a creare quell’alchimia all’interno del gruppo. È stato bravissimo a compattarci e a darci i dettami tattici che lui e il suo staff sono bravi a darci».

Il giocatore che ti ha dato più noie marcare? «Non lo so. Scegli tu uno dell’Inter: Lautaro, Thuram. Osimhen a Napoli. Ce ne sono tanti».

Un voto a Leao come giocatore e cantante «Giocatore 10. Cantante ho sentito qualcosina, non vado sopra al 5».

Sui primi tempi del Milan «Difficile fare promesse, anche perché ci sono gli avversari. Cerchiamo di raggiungere una bella vittoria, che è la cosa migliore».

