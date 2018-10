Gabigol sul futuro: «Amo l’Inter ma vorrei giocare in Spagna»

Gabriel Barbosa, al secolo Gabigol, ha dato importanti indicazioni sul futuro aprendo ad una nuova avventura in Spagna

Il calciomercato si avvicina e Gabriel Barbosa è sempre più vicino a ritornare all’Inter. L’attaccante brasiliano, a dicembre, tornerà nella squadra che ha investito 40 milioni su di lui e che dovrà decidere se tenerlo o cederlo nuovamente. Intervistato da Marca, il classe ’96 ha parlato del suo futuro: «Oggi sono concentrato sul Santos, mancano ancora nove partite. Più avanti dovrò parlare sia con l’Inter che con il Santos e vedremo cosa sarà meglio per me, la mia intenzione è quella di andare in un posto dove possa essere felice come lo sono qui». Sull’Inter aggiunge: «Tutti i giocatori che sono passati per l’Europa, specialmente i brasiliani, vogliono vincere e io non sono diverso, ho quel sogno. Ho un contratto con l’Inter, spero di risolvere tutto con loro e con i miei genitori che si prendono cura delle mie cose».

Su De Boer, che l’aveva aspramente criticato: «De Boer dice che ho atteggiamenti da star? Ognuno ha la sua opinione, non me l’ha mai detto personalmente. Forse è stato a causa della mia presentazione, per come poi sono andate le cose. Io sono sempre stato molto calmo, a volte le persone parlano senza sapere, ma chi mi conosce davvero sa che sono molto umile. Cos’è successo in Italia? È difficile parlarne, penso che siano successe diverse cose. Forse il mio adattamento non è stato l’ideale, ma sono riuscito a imparare la lingua, ho conosciuto tanti amici in Italia e adoro Milano». Ripensamenti? Assolutamente no: «Se rifarei la scelta? Penso di sì, l’Inter è una grande squadra e sono stato accolto molto bene. Le cose non sono andate come mi aspettavo, ma ho molto amore per tutti, sia per i tifosi che per i giocatori dell’Inter, parlo sempre con loro e non mi pento». Infine Gabigol svela un sogno: «Seguo la Liga da quando ero piccolo, è molto simile al calcio brasiliano. Mi piacerebbe davvero giocare in quel campionato e se un giorno dovessi avere l’opportunità di farlo, ne sarei molto felice»