Gabigol sul futuro: «Inter? Sogno di giocare in Europa»

Gabigol vuole tornare a giocare in Europa. Il giocatore del Santos tornerà all’Inter a gennaio ma potrebbe andare via

A gennaio scadrà il prestito di Gabigol al Santos. Il calciatore brasiliano ha una media di un gol ogni due partite (23 gol in 46 sfide) e sogna un ritorno in Europa, magari all’Inter. Il futuro del brasiliano non è ancora stato stabilito e lo stesso Gabriel Barbosa è incerto sul da farsi. Il giocatore potrebbe rimanere in Brasile, al Santos, oppure potrebbe tornare a giocare in Europa, provando a prendersi la rivincita dopo la prima chance sprecata. D’altronde l’età è dalla sua (è un classe ’96).

Queste le parole di Gabigol in conferenza stampa: «Ci sono delle possibilità che resti al Santos, il presidente so che vorrebbe trattenermi. C’è ancora tanto tempo, ora bisogna concentrarsi sulle partite che mancano e poi ne parleremo. Tornare a giocare in Europa? Sono molto felice qui, ma c’è anche il sogno di giocare in Europa. Non dipende solo da me, dal Santos o dall’Inter. Vediamo cosa succede. Non è stato semplice quest’anno, vediamo cosa accadrà da qui a fine stagione, vedremo di risolvere questa situazione molto presto». Dove giocherà Gabriel Barbosa da gennaio? Al momento poche certezze e tanti dubbi.