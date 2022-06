Gabriel Jesus vicinissimo all’Arsenal: c’è l’accordo con il City. Cifre e dettagli del possibile trasferimento

Gabriel Jesus sempre più vicino all’Arsenal.

Come spiega Fabrizio Romano via Twitter, infatti, il direttore dei Gunners Edu è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’accordo per l’attaccante brasiliano a cui è stato proposto un contratto quinquennale. L’accordo con il Manchester City è stato trovato sulla base di 45 milioni di sterline.