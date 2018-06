Sfida Galatasaray Milan sui social: i tifosi turchi se la prendono coi rossoneri per il caso settlement agreement. Una storia incredibile

La sentenza UEFA per il Milan si avvicina ma sui social sta accadendo qualcosa di incredibile. C’è attesa per capire cosa decideranno a Nyon – anche se è certa l’esclusione dalla prossima Europa League – ma adesso si è messo di mezzo il Galatasaray. La Camera giudicante del massimo organismo calcistico europeo ha ripreso in mano il faldone che riguarda il Gala, già in passato fuori dalle coppe per il Fair Play Finanziario. I giallorossi hanno vinto il campionato e sono stati ammessi alla prossima Champions League, ma adesso il settlement agreement è di nuovo in discussione.

Il Galatasaray sarà oggetto di una nuova valutazione da parte dell’UEFA e potrebbe anche essere escluso dalla prossima UCL. Uno smacco incredibile, ma in Turchia hanno già trovato il responsabile: il Milan. Secondo i tifosi del Gala, il video in cui il Milan chiedeva più equità dall’UEFA ha avuto come conseguenza la revisione del caso Galatasaray. Per questo motivo sui social i tifosi turchi stanno tempestando di offese i profili del Milan. Il Diavolo non ha un buon rapporto col Galatasaray: è uscito dalla Champions due volte incrociando nel gruppo i giallorossi, in più a Istanbul ha perso la famosa finale col Liverpool. Ma una cosa di questo tipo ancora non si era vista.

