Galliani: «31 anni non mi possono far cambiare la fede rossonera»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha spiegato la sua esultanza avvenuta ieri sera a San Siro dopo il primo gol di Zlatan Ibrahimovic contro il Bologna. Ecco le sue parole:

«Tutta la mia vita è sempre stata contraddistinta dal Milan, 31 anni non mi possono far cambiare la fede, e quando ho visto segnare Ibra sono tornato a 10 anni fa, quando ero Ad rossonera: è un giocatore straordinario, stratosferico. In più abbiamo una scuola di allenatori pazzesca, pensiamo a D’Aversa, De Zerbi, Stroppa oltre ai solito noti, e sono quasi tutti passati al Milan»