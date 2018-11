Galliani elogia il ritorno di Ibrahimovic in Serie A

Galliani: ‘Ibrahimovic come Ronaldo, il ritorno al Milan fa bene a tutta la Serie A’

Nella giornata odierna, ai microfoni dell’emittente Rai Radio Sport 1 l’attuale a.d. del Monza Adriano Galliani ha espresso la sua opinione sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan nel mese di gennaio. «Credo che tutti i campioni alzino il livello del campionato. L’operazione Cristiano Ronaldo ha fatto bene al trend del campionato italiano e lo farebbe pure Ibrahimovic. Ogni stella di questi livelli che viene in Italia fa salire il valore del campionato italiano».

Ricordiamo che il giocatore svedese è stato uno degli ultimi grandi acquisti da amministratore delegato del club rossonero da parte di Galliani. Alla domanda su un possibile nuovo incontro dei due l’a.d. del Monza non risponde: «Mi sono ripromesso di non parlare di Milan, anche se ne sono un tifoso pazzo».

Adriano Galliani continua la sua intervista parlando dell’iniziativa proprio sul campo della sua nuova squadra per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: «È stato scelto Monza come campo principale. Cercheremo di dare la massima visibilità al problema. La violenza sulle donne è un problema culturale, penso che sia la scuola l’ente che può fare di più per affrontare questo problema».

«Il nostro sogno è di portare il Monza prima in serie B e poi non diciamo dove. Speriamo di poterlo far in un tempo ragionevole», queste le parole conclusive dell’intervista di Adriano Galliani.