Galliani sul Milan: «Siamo ancora campioni d’Italia. Stiamo calmi»

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Mediaset riguardo la sconfitta del Milan in Supercoppa

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Mediaset riguardo la sconfitta del Milan in Supercoppa. Le sue dichiarazioni:

«C’è amarezza? Sì, però il Milan è campione d’Italia in carica, ha ancora lo Scudetto sulla maglia quindi stiamo calmi. Non è possibile cambiare giudizio sull’allenatore e i dirigenti ogni volta che vinci 1-0 o perdi 1-0. Il lavoro dei dirigenti e degli allenatori penso che vada giudicato in un segmento di tempo molto più ampio. Certo ieri sera da milanista ho sofferto anche io ma siamo ancora Campioni d’Italia»