L’ex dirigente del Milan, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay: tra Juventus-Napoli, il Milan di Gattuso e Roma-Liverpool

Adriano Galliani ha parlato dell’attuale situazione delle maggiori squadre italiane. L’ex dirigente del Milan, da poche settimane senatore di Forza Italia, non ha dimenticato il contesto che gli ha regalato tante gioie e, intervenendo su Radio Deejay durante il programma ‘Deejay Football Club’, ha chiarito alcune sue affermazioni attribuitigli dopo Real-Juventus: «Quel rigore si poteva dare e non dare. Espellere Buffon è stato un grande errore, l’arbitro poteva ammonirlo. Non ho mai detto ca….. dell’arbitro, non ho mai dato del cog….. a nessuno. E’ una frase che mi hanno messo in bocca». L’ex dirigente milanista ha poi espresso il suo pensiero sulla lotta scudetto Juventus-Napoli: «E’ una partitissima. Io sento spesso Allegri, al Milan lo scelsi io. Cellino a Cagliari lo aveva riassunto per crearmi qualche problema, poi lo liberò facilmente. E’ un allenatore solido e forte. Vi rivelo un retroscena: lo portai ad Arcore per la ‘benedizione’ di Berlusconi il pomeriggio che l’Inter affrontò il Bayern in finale di Champions».

Galliani ha poi proseguito sulla sfida di Champions tra Liverpool e Roma: «Il 2 maggio sarò presente allo stadio olimpico. sono stato invitato da Gandini e avrò con me una sciarpona giallorossa. Quando penso a Istanbul (col Milan sconfitto dai reds in finale di Champions 2005) ho ancora il magone». Poi, sull’attuale Milan di Gattuso: «Lo dico francamente, non me lo immaginavo e mi ha sorpreso positivamente. Gliel’ho detto, gli mando spesso dei messaggini. Non lo avrei immaginato da allenatore. Era un giocatore focoso, dopo Istanbul disse che se ne voleva andare dal Milan per il troppo dolore».