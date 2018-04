Nasce il Milan Club del Senato: dentro Galliani, Mario Monti e Salvini

L’iniziativa di Adriano Galliani: il Senato si tinge di rossonero

Dove la politica non arriva, riesce il calcio. Unire gli schieramenti, da destra a sinistra, ebbene sì: si può. E non servono consultazioni con Mattarella, né il mandato esplorativo alla Casellati. No, basta dare il pallino in mano ad Adriano Galliani e l’intesa in un modo o nell’altro si trova. L’importante è che il tema sia il Milan, la fede sportiva che accomuna tanti parlamentari della nuova legislatura.

Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, Galliani ha pensato bene di fondare un Milan Club a Palazzo Madama, assieme al senatore a vita Mario Monti. E avreste mai immaginato di vedere un giorno insieme l’ex Presidente del Consiglio insieme a Matteo Salvini? Nonostante le scorie lasciate dalle critiche del leghista al governo dei tecnici, e in particolare alla Fornero, grazie al Milan si può. Galliani conferma: «Faremo un club anche a Palazzo Madama. Salvini? Certo che sarà dei nostri: è un grande milanista e nostro alleato. Luca Lotti e Maria Elena Boschi? Sono deputati, siamo di partiti diversi ma della stessa fede».