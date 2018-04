Galliani show al Senato: «Real Madrid-Juventus? Quell’arbitro è un c…»

Adriano Galliani ha detto la sua sul rigore assegnato dall’arbitro Oliver al Real Madrid contro la Juventus

Adriano Galliani show oggi in Senato, con l’ex amministratore delegato del Milan che dopo aver annunciato la propria presenza all’Olimpico per Roma-Liverpool ha detto la sua anche su Real Madrid-Juventus, la tanto chiacchierata gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League decisa da un rigore dubbio assegnato ai galacticos dall’arbitro Oliver a tempo quasi scaduto.

Come riporta corriere.it, Galliani ha dichiarato: «La Juve meritava di vincere contro il Real. Quel rigore era dubbio, e poi è stato assurdo espellere Buffon: significa non capire la psicologia nel calcio. Insomma: questo arbitro è stato un c…». Chiaro no?