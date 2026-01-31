Galliani convinto: «Allegri ha sempre ottenuto risultati straordinari, sia al Milan che alla Juve. Senza di lui i rossoneri avrebbero…»

Galliani convinto: «Allegri ha sempre ottenuto risultati straordinari, sia al Milan che alla Juve. Senza di lui…». Il pensiero dell’ex dirigente

Adriano Galliani, storico dirigente sportivo ex Milan e Monza, ha voluto difendere con fermezza l’operato di Massimiliano Allegri a margine della presentazione del libro “A corto muso”. L’ex amministratore delegato del Milan ha ribadito un concetto fondamentale della sua filosofia: nel calcio l’unica metrica che ha valore è quella dei gol segnati, respingendo qualsiasi parallelismo con la boxe dove si può vincere ai punti. La concretezza, dunque, viene prima dell’estetica.

Analizzando il cammino attuale dei Rossoneri, il “Condor” ha evidenziato il clamoroso salto di qualità compiuto rispetto alla stagione passata. Galliani ha ricordato a tutti che, se un anno fa il Diavolo annaspava chiudendo all’ottavo posto, oggi occupa stabilmente la seconda piazza della graduatoria, guardando dall’alto ben diciotto avversarie. Per il dirigente brianzolo, il merito di questa netta inversione di tendenza è da attribuire in larga parte proprio al tecnico livornese. Senza la gestione pragmatica e l’esperienza di Allegri, secondo Galliani, la classifica dei Meneghini sarebbe decisamente meno sorridente: l’allenatore sta centrando in pieno gli obiettivi prefissati, massimizzando il rendimento della rosa. Queste le parole dell’ex AD rossonero riprese da MilanNews.it:

PAROLE – «Le partite si misurano dal numero di palloni che entrano nella porta. Non c’è altro modo. Non è la box che si vince ai punti. Quindi Max (Allegri, ndr) ha sempre puntato il suo obiettivo ed ha ottenuto risultati straordinari, prima da noi e poi alla Juventus. Il Milan ricordiamoci: qualcuno dice che ora è dietro l’Inter, ma io direi che è davanti ad altre 18 squadre, L’anno scorso il Milan è arrivato ottavo, ricordiamocelo. In questo momento è secondo in classifica. Io questa crescita, dall’ottavo al secondo posto, secondo me, il merito è, non dico esclusivamente, se non ci fosse stato Allegri in questa stagione io dico che avremmo punti in meno e non in più. Io dico che lui fa il suo lavoro finalizzato ad ottenere i suoi obiettivi. Lui quando parla di punti, ha il suo obiettivo».

