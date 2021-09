Garcia: «Florenzi è un coltellino svizzero. Grandissimo colpo del Milan»

Rudi Garcia commenta l’acquisto di Florenzi da parte del Milan: ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Lione

Rudi Garcia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Florenzi al Milan. Il francese lo ha allenato nella sua esperienza alla Roma.

«Che colpo del Milan con Florenzi. Sa fare tutto e non tradisce mai, con lui puoi andare in guerra, averlo al mio fianco mi farebbe sentire al sicuro. Alessandro è un coltellino svizzero, un tuttofare dai gol speciali. Non so cosa sia accaduto con la Roma e mi dispiace, ma il Milan si può godere certamente un grandissimo colpo».