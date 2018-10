Garcia punzecchia i biancocelesti: «Batteremo la Lazio per i miei amici romanisti»

Nella conferenza stampa pre Marisiglia-Lazio, Rudy Garcia ha voluto punzecchiare i biancocelesti, ricordando i suoi anni giallorossi

In vista della sfida di domani sera contro la Lazio, Rudi Garcia non ha dubbi su quale sia il risultato da ottenere: «Non avendo vinto le prime due partite del girone, dovremo conquistare i tre punti per proseguire nella corsa al secondo posto». Il tecnico del Marsiglia, che ha conquistato un solo punto finora, sa bene quanto sarebbe importane battere i biancocelesti, fermi a quota 4 , nella sfida valida per la terza giornata del girone H. Un’importanza legata a ragioni di classifica, ma esaltata dal passato giallorosso del tecnico francese: «Il mio cuore è rimasto molto legato alla mia precedente squadra. Finora le gare contro la Lazio sono sempre andate bene per me e mi auguro di continuare così anche domani».

Un trend che a Garcia è stato ricordato dalle persone conosciute nei suoi anni trascorsi a Roma: «Il giorno del sorteggio ho ricevuto messaggi dai miei amici romanisti più che dai miei ex giocatori: tutti hanno sottolineato il fatto che avrei ritrovato una squadra italiana». I dolci ricordi dei derby vinti certamente lo motiveranno a battere ancora la squadra di Simone Inzaghi. Starà quindi ai biancoclesti rompere le uova nel paniere del francese, provando a fare un grande balzo in ottica qualificazione.