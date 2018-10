Gasperini striglia: «Atalanta, voglio più rabbia in zona gol»

Le dichiarazioni del tecnico Gasperini in merito alla sfida che l’Atalanta affronterà domani contro la Sampdoria di Giampaolo

Sei punti in sette giornate, l’Atalanta di Gasperini ha bisogno di un deciso cambio di rotta dopo un inizio di stagione da dimenticare. Quest’oggi il tecnico della formazione orobica ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa per presentare la partita che la Dea giocherà contro la Sampdoria di Marco Giampaolo: «Affrontiamo una squadra consolidata come la Sampdoria, nell’ultima sessione di mercato hanno saputo aggiungere qualcosa. Anche se hanno perso Torreira a centrocampo, lo zoccolo duro è sempre lo stesso. Defrel è un attaccante che con le caratteristiche di Quagliarella si sposa molto bene. Ma all’Atalanta servono i tre punti: fare risultato significa guadagnare posizioni in classifica».

Prosegue Gasperini nelle dichiarazioni, il tecnico orobico cerca una vittoria in campionato che manca dalla prima giornata di Serie A: «Serviranno più rabbia e determinazione, senza fissarci obiettivi. Una svolta di risultati sarebbe significativa, ma per adesso manchiamo in fase di realizzazione. In Serie A è difficile costruire venti opportunità per fare gol come contro il Copenaghen. Non c’entrano solo gli attaccanti, i Gomez o gli Zapata, ma è fondamentale anche l’ultimo passaggio, la rifinitura dell’azione oltre che la precisione al tiro».