Gasperini impazzito: ecco la reazione al rigore di Icardi – VIDEO

Giampiero Gasperini sente sempre particolarmente la partita contro l’Inter, tanto da andare su tutte le furie per il rigore realizzato da Icardi

La rotonda vittoria dell’Atalanta sull’Inter avrà riempito il cuore di Gasperini di gioia. Sia per la prova della sua squadra sia perchè quella contro i nerazzurri è sempre una partita diversa dalle altre per il tecnico orobico. La scottante esperienza sulla panchina della Beneamata ha lasciato il segno e Gasperini non perde occasione per punzecchiare o criticare la sua ex società. Basti vedere la reazione dell’ex tecnico del Genoa in occasione del rigore realizzato da Icardi, quello del momentaneo 1-1. Gasperini va su tutte le furie imprecando sia contro l’arbitro che contro sè stesso. In seguito Mancini, Djmsiti e Gomez regaleranno a Gasp una vittoria tanto attesa quanto meritata.