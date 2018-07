Gasperini non soddisfatto del mercato: «Siamo indietro»

Dal ritiro dell’Atalanta, il tecnico Gian Piero Gasperini si è detto non soddisfatto del mercato della squadra bergamasca

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in ritiro con la squadra bergamasca, ha parlato al termine dell’amichevole contro la Val Seriana, terminata 7-0 in favore dei nerazzurri. Queste le parole dell’allenatore riportate da Ansa: «I ragazzi hanno fatto vedere buone cose, si divertono e si gioca a calcio per questo motivo. Calciomercato? Siamo indietro rispetto a quanto avevamo programmato, abbiamo bisogno di un rinforza per ogni reparto. Dobbiamo accelerare i tempi se vogliamo essere competitivi in ogni torneo che affronteremo questa stagione».