Gasperini dopo Roma Juve: «Dovevamo essere più fisici. Deluso per il gol finale? Non solo per quello»

Published

45 minuti ago

on

By

Gasperini

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro la Juventus

Intervenuto nel corso del postpartita di Roma Juventus, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha analizzato così il pareggio ottenuto nel match del 27° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

DELUSIONE – «Ma non è solo quello, perché è stato anche il primo gol, su una punizione anche da molto distante. E qui siamo un po’ passivi, siamo fermi, siamo posizionati in modo giusto, come sempre. Però, è chiaro che vediamo il nostro campionato pieno di queste situazioni nei finali, soprattutto di queste squadre, l’Inter, il Napoli, il Milan, riescono a raddrizzare molto spesso nei minuti finali di recupero addirittura, quando poi su queste situazioni dove buttano gente sicuramente molto abile, molto strutturata nelle palle inattive e sul gioco aereo. Veramente sono stati fatti tanti punti da queste squadre in questa situazione, che valgono, è merito loro. E noi sicuramente potevamo fare un po’ meglio perché nell’arco del primo tempo e anche parte del secondo ci eravamo comportati bene. Qui siamo statici, siamo fermi, quasi come a subire un po’ questo calcio di punizione che invece andava aggredito».

COSA LO SODDISFA – «Ah ma quello ci può anche stare nei finali di gara per sfruttare anche la velocità delle ripartenze, ad esempio il terzo gol è stato frutto anche di uno spazio creato. Chiaro, quando hai un giocatore come Malen, che ti permette anche di abbassarti un po’, per andare a sfruttare gli spazi. Dovevamo essere un po’ più fisici, è chiaro che, è uscito un po’ di cristallo sotto quell’aspetto lì, sulle palle giocate ci toglie qualcosa, però è entrato Ghilardi. No, siamo stati bravi su queste. Sono tre gol molto simili, tre gol sulle palle gettate, anche da molto, da molto lontano, prima è stato merito anche al Conceição che ha fatto un tiro straordinario da fuori. Nel 3-2 siamo stati passivi. Dobbiamo riprovarci, solo quello, non andare a cercare altre cose perché non è proprio il caso. È chiaro che se andavamo a 7 punti sulla Juve e anche sulle altre dietro era un grande passo avanti, ma noi siamo ancora lì. Siamo in competizione, usciamo da una partita straordinaria e non ci deve abbattere una partita del genere».

L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24

