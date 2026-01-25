Connect with us

Gasperini post Roma Milan: «Adesso andiamo sugli U20, avremo una Primavera fortissima nelle finali! Su Malen e su Ghilardi…»

Published

44 minuti ago

on

By

Gasperini Atalanta Roma

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Roma Milan, Gian Piero Gasperini ha commentato così il pareggio ottenuto nel match del 22° turno di Serie A 2025/26.

PAROLE – «Effettivamente dopo quando il Milan va in vantaggio diventa difficile, sono sempre pericolosi in contropiede anche con giocatori freschi. Se devo dire la verità però per questa partita sarebbe stata un po’ una beffa. Se fossimo andati in vantaggio noi c’erano buone possibilità di vincere. Malen va benissimo così dov’è, straordinario in quel ruolo. Giocando acquisirà sempre più resistenza ma ha messo in difficoltà una difesa difficile come quella del Milan. Abbiamo fatto sicuramente un grande acquisto. Siamo una squadra giovanissima: adesso andiamo sugli U20, avremo una primavera fortissima nelle finali. Noi continuiamo il nostro percorso, anche stasera ne usciamo forti. Ghilardi?  È cresciuto in modo esponenziale rispetto all’inizio della stagione in cui alternava buone qualità a entrate fuori tempo. È maturato in questo, ha molto più equilibrio. Coi ragazzi giovani è così, quando passano 5/6 mesi l’evoluzione è importante».

