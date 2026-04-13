Gasperini Ranieri, margini per ricucire il loro rapporto alla Roma? Oggi il confronto a Trigoria, ecco di cosa parleranno

Gasperini Ranieri, margini per ricucire il loro rapporto alla Roma? Oggi il faccia a faccia a Trigoria, ecco i temi sul tavolo di discussione

La Roma vive ore molto delicate e oggi a Trigoria è atteso il faccia a faccia tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, dopo le tensioni emerse pubblicamente nei giorni scorsi. La Gazzetta dello Sport conferma che il confronto è previsto alla ripresa degli allenamenti e che potrebbe rappresentare un passaggio importante per capire se esistano ancora i margini per ricucire il rapporto tra il senior advisor e l’allenatore giallorosso. Il tema non riguarda solo il caso esploso prima e dopo Roma-Pisa, ma anche un logoramento più profondo, maturato nel tempo tra differenze di metodo, di comunicazione e di gestione interna.

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Roma, staff medico e infortunati al centro del vertice

Tra gli argomenti più caldi del vertice ci sarà soprattutto la gestione degli infortunati. Secondo le ricostruzioni pubblicate questa mattina, Gasperini continua a nutrire dubbi sul lavoro dello staff medico, mentre dall’altra parte si ritiene che alcuni rientri in passato possano essere stati accelerati troppo. Il focus si concentrerà in particolare su Mancini, Koné e Wesley, tre giocatori che il tecnico spera di recuperare in vista della sfida con l’Atalanta, ma sui quali restano ancora incertezze. Oltre a questo, sul tavolo ci saranno anche i temi più generali che hanno alimentato la frattura: dal mercato alla gestione quotidiana delle varie aree del club.

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Roma, i Friedkin osservano: il futuro resta in bilico

Sul fondo della vicenda resta la posizione della proprietà. I Friedkin, almeno per ora, non hanno preso una posizione pubblica, ma secondo più fonti stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione e non si esclude nemmeno un loro intervento, anche da remoto. La Gazzetta spiega che le parole di Ranieri riflettono comunque una sensibilità già presente nel club, soprattutto sul modo in cui Gasperini si rapporta con alcune componenti societarie. In questo quadro, il confronto di oggi potrebbe servire a riportare un minimo di serenità nel breve periodo, ma non cancella una realtà ormai evidente: a Trigoria la distanza tra le parti è profonda e il finale di stagione potrebbe portare a scelte importanti sul futuro della Roma.