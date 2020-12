Gasperini: «Spero si parli più dei risultati» – VIDEO

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa chiedendo più rispetto per i risultati ottenuti dai suoi giocatori

RISULTATI – «Io non ho mai avuto partite dove ho pensato che la squadra avesse fatto male. Abbiamo vinto ad Amsterdam, abbiamo battuto la Fiorentina, abbiamo pareggiato in casa della Juventus. Oggi abbiamo battuto la Roma che stava attraversando un periodo eccezionale. Per tutti questi risultati, i protagonisti di queste partite meritavamo più attenzione».