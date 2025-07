Gasperini, bagno di folla a Trigoria: la strana richiesta di un tifoso… «Ma no dai». Grandissimo entusiasmo per il neo tecnico giallorosso

Ci sono momenti che, più di ogni conferenza stampa o dichiarazione ufficiale, segnano l’inizio di una nuova era. Quello andato in scena al di fuori dei cancelli di Trigoria è senza dubbio uno di questi. L’avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è iniziata ufficialmente oggi, nel caldo di metà luglio, e ha già trovato il suo primo, indelebile, simbolo.

Appena rientrato dalle visite mediche di rito, il tecnico bergamasco è stato letteralmente avvolto dall’abbraccio del suo nuovo popolo. Un vero e proprio bagno di folla, un’ondata di passione giallorossa che ha travolto Gasperini tra richieste di selfie e autografi. I tifosi, impazienti di iniziare la stagione, hanno voluto far sentire subito il loro calore a un allenatore da cui si aspettano grinta, identità e un calcio spettacolare.

Ma è nel cuore di questa calca festante che si è consumato un siparietto tanto incredibile quanto significativo. Un tifoso si è fatto largo, ha teso il braccio sinistro e ha porto un pennarello al nuovo mister. La richiesta non era per una maglia o un quaderno, ma per la sua pelle, con una promessa solenne: «Mister, me lo firmi qui che poi ci faccio il tatuaggio». Un patto di fiducia siglato sulla pelle, un’investitura popolare che testimonia la fame e la speranza che circondano il nuovo progetto tecnico.

Le parole possono solo provare a descrivere l’intensità di questo primo contatto, ma le immagini riescono a catturarne tutta l’elettricità. Ecco il video che racconta il primo, travolgente, abbraccio tra Gasperini e il mondo Roma, culminato in un gesto che è già diventato l’istantanea perfetta di questo inizio.